完美女神曾莞婷最愛吃的年菜是獅子頭！演藝事業作品不間斷下，曾莞婷經營副業也是有聲有色，其中最亮眼便是自創品牌「曾味飽點」系列與「AirKiss」手搖飲，親身親力加入研發的她，一路吃喝下來都沒見胖？日前曾莞婷接受LiTV線上影視專訪，被問到沒變胖原因，原來是對食材極致要求已達天花板。

曾莞婷表示身為老闆，一定都要試吃且全部經過她認可才行，因此食材上，她格外要求用純原味取代國人重口味習慣，「若吃下去質量好，那就不容易囤積毒素與脂肪，當然就不容易胖！」曾莞婷表示，例如她私心最愛的獅子頭，一般都重鹹、重油膩，經常食用肯定造成身體負擔，而她就是要屏除這些負擔吃出健康，不光如此，大家超愛喝的手搖飲也是，每一杯都是她認可，即使是含糖量高的飲品，也用心調配出最健康的甜度。

曾莞婷雖然經營食品副業，但都沒變胖。(圖／LiTV、曾莞婷工作室提供)

總是與「美」劃上等號，曾莞婷把自己調整到最佳狀態，那「女神心目中的女神」是誰？只見她俏皮說：「小蜜桃！你們知道小蜜桃是誰嗎？就是我媽！哈！小蜜桃是她的藝名，我覺得我媽非常樂觀，常常做很多的善事，因為她覺得『我留這麼多錢沒有用，我就是要每天過得很開心、很快樂！』所以她常常去做一些公益，散發出那種女神光，很爽朗的笑聲，我就覺得天哪，她好美喔！」

至於她的理想型，到底需要具備什麼條件，才有機會娶曾莞婷回家？「一定要很孝順！因為孝順對我來說很重要，畢竟現在只有我跟媽媽，我覺得一個孝順的人，基本上他的品行就不會差到哪裡去，再來就是愛運動，有點幽默感，我本身是比較冷漠型的，所以希望可以有點正向陽光的男孩，可以帶領我走入快樂的領域！還有正能量，我不喜歡交往對象個性太過陰沉或陰暗，這樣每天跟他在一起壓力會非常大，所以我覺得正能量也很重要喔」。

曾莞婷和媽媽同框照根本神基因。。(圖／LiTV、曾莞婷工作室提供)

之前演出「天巡者」被譽「世紀最仙」的女鬼，因「機智校園生活」被觀眾讚搞笑功力了得，曾莞婷被粉絲封「顏值耽誤的喜劇演員」，因此LiTV問到若未來遇到好劇本，且是本身超喜歡的角色與合作團隊時，會不會拋開「女神形象」演出？例如胖10公斤、扮老，甚至剪去烏黑長髮，沒想到曾莞婷沒卡關，反而立刻回答：「如果是真心喜歡的劇本與團隊，若我的出任能讓角色更加分，要變胖、變老或剪去長髮，我都是可以接受的」，難道不怕女神形象在粉絲面前崩塌？「不會！粉絲若喜愛我，必會支持與鼓勵我的決定，一起與我成長，能讓他們看到更多不同面向的曾莞婷，是我最期盼的事」，曾莞婷說。

曾莞婷過年把時間留給家人和愛犬。(圖／LiTV、曾莞婷工作室提供)

過年期間，曾莞婷依舊行程排不少，剩沒幾天休息，重視家人的她，表示會留給媽媽與12歲的狗狗bubu，談到這裡，不禁令她感性起來，「媽媽與狗狗年紀都大了，讓我更格外掛念，所以只要有空，我絕對陪伴著他們，『一家人』對我來說比什麼都重要！」