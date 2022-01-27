去年3月長榮海運租船「長賜輪」橫卡在蘇伊士運河正中間一周，造成全球海運陷入混亂，當時有網友以「大排長榮」形容兩側貨輪無法通行的慘況，沒想到，今（27日）一輛載有長榮貨櫃的貨櫃車在日本高速公路翻覆，造成後方來車大排長龍，此事引起網友們熱烈討論，許多人開玩笑高喊，「又是你！訊號來了」、「上次噴200，這次要噴多少。」

日本《每日新聞》報導，今天上午11時許，一輛載著長榮貨櫃的大貨車行經阪神高速環狀線公路時，突然在閘道口翻車，造成往東方向的道路出現阻塞，詳細的事發原因仍有待調查，由該道路車流量本就相當龐大，已經出現大塞車的情形，最後官方用兩輛吊車將貨車翻正，並透過拖車拖離現場排除事故。

此事讓不少人想到去年長賜輪因沙塵暴與瞬間風勢過大偏離航線，橫卡在蘇伊士運河中間的事件，造成雙向運行中斷，當時花了一周時間才解決，但已經造成約全球約100億美元（約新台幣300億）的經濟損失，全球航運供應鏈也變得相當緊繃。

長榮大貨車再次引發「大排長榮」事件引起《PTT論壇》網友熱議，許多人笑稱，「上次噴200，這次要噴多少」、「又是你.jpg」、「訊號來了，要飆了」、「笑死，卡的剛好」、「要噴了」、「上次塞運河結果漲破200」、「來了，陸海空塞子，只差空了」、「立志成為全世界的各種塞子。」

長榮稍早就此事做出回應，經查媒體報導在日本阪神高速公路發生的貨櫃車事故，其拖車並非屬於本公司所有，該貨櫃也已由貨主提領，本公司僅負責海上到港的運送，陸上運輸並不包括在本次運送範圍內，因此該事故與本公司無涉。