近年聯合國發起「奔向淨零」倡議，數以千計的企業、城市及大型機構投資人紛紛支持響應此願景，而各國政府也積極擘劃能源轉型政策，推動再生能源發展。國內第一檔聚焦全球綠能股的富蘭克林潔淨能源（00899）ETF已於1月21日在證交所掛牌，為投資人提供能源轉型趨勢下另一個新興投資主題的選擇。

受到近來全球股市紛紛拉回整理，富蘭克林潔淨能源ETF上市後股價也隨整體盤勢拉回，本周三（26日）以18.34元小跌0.65％作收。

依據富蘭克林潔淨能源ETF公開說明書，其標的指數為標普全球潔淨能源精選指數，成分股需於已開發國家掛牌、通過市值及流動性篩選，且公司業務符合太陽能、風力、水力、氫能源等潔淨能源範疇。指數公司會基於各公司業務營收與潔淨能源相關程度給予評分，最後按分數及自由流通市值大小納入30檔成分股。該指數也過濾掉具爭議性的軍火、菸草等企業，並排除碳足跡排放過高者。

富蘭克林華美投信指出，歐盟於2021年7月提出Fit for55計畫，透過碳交易、交通運輸、再生能源使用等面向，力求2030年減碳55％，美國則預計2035年將太陽能與風力發電佔比提高至75％，2050年提高至90％，國際可再生能源機構IRENA也估計，為達2050年淨零碳排目標，能源轉型所需投資的規模將高達120兆美元，未來潔淨能源產業可望加速發展。

證交所表示，ETF依照客觀既定的規則來選股，而且交易流程簡單、持股透明，近年漸被視為資產配置的重要工具。不過，ETF標的指數成分股的建置流程有的單純，有些則相對複雜，投資人若想了解，除了直接查詢指數公司的網站外，也可以參考ETF公開說明書「基金投資」項下關於指數編製方式的說明。