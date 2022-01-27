搶攻西洋情人節商機，台北文華東方酒店為情人佳偶規劃一系列浪漫甜蜜的尊寵享受，除打造如置身歐洲的住房專案，館內Bencotto義大利餐廳推出情人節晚間套餐，讓愛侶品嘗美國牛菲力佐冬季松露、北海道海膽佐手工義大利麵等精緻佳餚。文華餅房特別為情人推出「愛神之箭」限定蛋糕，還有期間限定的芋見幸運國王派。以及酒店芳療中心的情人節限定芳療療程，以不同提案提供寵愛愛侶的絕佳選擇。

台北文華東方酒店住好住滿28小時的「文華東方逸居之旅」住房專案（適用於周日至周四），每房每晚價格10500元起，即可享有提早入住、延遲退房禮遇，並享有每日雙人早餐、2500元酒店芳療中心之芳療折抵額度與氣泡酒乙瓶，讓賓客全面體驗文華東方的極致豪奢享受，是好好寵愛另一半的絕佳選擇。文房東方「住宿連早餐」住房專案每房每晚價格僅需10800元起，入住寬敞舒適且品味卓絕的客房或套房，並享用雙人豐盛早餐，浪漫體驗文華東方酒店集團享譽盛名的傳奇式服務，為甜蜜豪華的旅程留下不朽的紀念。

連續四年榮獲米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳於2月12日至2月14日晚餐時段精心推出五道式情人節套餐，為佳偶打造浪漫夢幻的美味之旅。菜餚包括：北海道海膽佐烏魚子手工義大利麵、美國牛菲力佐晚香玉筍及冬季松露、北海道干貝佐酥炸龍蝦及海貝醬汁，以及開心果奶油脆餅佐覆盆子巴巴露亞等。每位3280元，另可以1280元享用侍酒師精選4杯葡萄酒，讓佳偶盡享你儂我儂的甜蜜。以上價格須外加一成服務費。

文華餅房針對西洋情人節，自2月1日起推出「愛神之箭」限定蛋糕，夢幻粉嫩的愛心造型上有愛神邱比特之箭，造型可愛吸睛，光看就讓人感受到濃濃蜜意，以紅絲絨海綿蛋糕為主體，搭配草莓玫瑰奶霜、荔枝果醬以及白巧克力香檳慕斯，層次豐富細緻，完美和諧的口感，演繹如戀愛般的酸甜滋味，送給心愛的他／她最能表情達意！每個5吋，售價1480元，精緻小蛋糕售價280元。

台北文華東方酒店的烘焙主廚康豐柚的冠軍國王派廣受賓客喜愛，極致美味自2月起再升級，推出期間限定「芋見幸運」芋頭鹹蛋黃國王派，康主廚巧手打造的這款國王派，四葉幸運草造型吸睛，每一口都能吃到香酥脆口、層次鮮明的派皮，以及綿密細緻的芋頭及杏仁奶油內餡，芋頭的濃郁香氣加上鹹蛋黃增添風味，每個7吋，售價1280元，需事先預訂。

情人節寵愛心愛的另一半，就為她／他預訂一場全面放鬆的「情人禮讚」療程，紓解日常忙碌的壓力。到台北文華東方酒店屢獲國際獎項殊榮的芳療中心，由芳療師透過調和的芳香精油，結合多種舒緩手技讓緊繃的身體獲得全面釋放，靜心寧神並撫平焦慮的情緒。芳療中心精心規畫兩款「情人禮讚」客製化芳療療程，在情人節享受極致尊寵，體驗完美呵護。療程內容為：

「時空融合」身體按摩（60分鐘）搭配客製化臉部療程（60分鐘）：優惠價7870元（2小時原價9260元），依個人需求進行從和緩漸進至深層的抒壓按摩，以可補充能量及平衡放鬆的按摩技巧，搭配馥郁東方調性的精油。讓身體放鬆解壓。接著搭配專屬臉部療程，以輕柔手法和特選臉部護理，讓肌膚煥發天然活力與光澤。

「沉澱」頭部按摩（60分鐘）搭配東方足底按摩（60分鐘）：優惠價7700元（2小時原價8560元），從舒緩頭部開始重新協調身體的自然循環和律動，讓身心靈徹底放鬆。接著為足底與小腿進行舒緩按摩，徹底釋放緊繃的雙足。

文華東方酒店表示，療程優惠期間為2月11日至2月20日，亦可購買療程禮券送給伴侶，禮券使用期限至2022年6月30日止，不適用日期為2022年5月8日母親節，此優惠亦不得與其他折扣、禮券或促銷活動合併使用。

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