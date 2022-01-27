秉持著「More Than One不僅如此」精神，投入台灣籃壇，隨著元年球季熱戰，台灣運彩x T1聯盟的理念和用心得到更多人的認同與肯定，如今又有1位強而有力的伙伴同行，聯盟今天開心宣布與全球頂尖加密貨幣交易所Bybit結盟，首開亞洲職籃聯盟先例，搭上元宇宙熱潮，未來聯盟將與Bybit透過跨界資源整合，期望發揮「More Than One」精神，為加密世界賦能。

針對本次合作，秘書長張運智表示：「很高興Bybit肯定我們的理念，成為聯盟的頂級合作伙伴。元宇宙是未來的趨勢，我們一直積極思考如何掌握這個新機會，而Bybit是加密世界的領航者，透過這次合作，聯盟首度跨足元宇宙，共同以專業和熱情探索台灣籃球在元宇宙的新世界。」

此次Bybit攜手T1聯盟紮根台灣，除了希望從籃球出發，讓更多人了解台灣、了解加密世界，後續Bybit更將為T1粉絲和Bybit用戶提供更多具吸引力活動。台灣商務總監吳建安表示：「我們將從三大面向和聯盟緊密合作，為粉絲、球員、用戶定制多元化福利，如共同推出一系列的聯名NFT；也會共同前進校園，讓更多人了解籃球和加密貨幣；最重要的是透過社會公益的回饋，幫助更多年輕人實現夢想。」

隨著Bybit成為聯盟頂級合作伙伴，為鼓勵球隊努力爭勝外還能做公益，本週起聯盟本季所有賽事，針對勝隊該場所投進所有的三分球，每記三分球Bybit都將以球隊名義捐3個BIT做公益，到了季後賽，Bybit再加碼，勝隊的每記三分球將捐6個BIT。

對此聯盟會長錢薇娟滿懷感激：「從我接任會長後，就一直強調聯盟絕不能獨善其身，很高興Bybit成為我們的伙伴，更開心Bybit願意在社會公益上和聯盟一起努力，現在各球團要好好練球囉，球員們都要把三分球練準一點，因為每一個三分球除了現在可以幫助球隊贏球，也可能可以做公益送愛心！」」

為了幫助聯盟球員們也能更加了解加密貨幣，Bybit未來例行賽也象徵性贈送勝隊每位登錄隊職員1個BIT，季後賽同樣加倍贈送，讓球員們也能加入加密貨幣的投資領域，期待未來可觀的增值空間，台灣啤酒英熊球星李啓瑋一聽眼睛直發亮，開玩笑說：「不能發10個嗎？要是哪天跟比特幣一樣，我們就發了！」

至於近來超夯的NFT，聯盟也將結合六都球團所有資源，和Bybit共同推出一系列的聯名NFT，未來六球團球星、啦啦隊、吉祥物等，都可能發行相關NFT，供粉絲們收藏。

不只Bybit在農曆年前為各球團送上大紅包，即日起至2月10日止球迷們只要透過專屬連結（https://partner.bybit.com/b/t1league）或輸入聯盟推薦碼30193開戶註冊，Bybit也都將贈送10 USDT體驗金（目前市值約台幣270元）。