國內本土疫情升溫，又逢春節連假，台東火車站預計在28日晚上開始出現返鄉人潮，火車站已啟動三級防疫，在重點地區每隔1個鐘頭進行清消，並配合台東縣政府火車站重啟快篩站，供民眾自願免費快篩，衛生局呼籲返鄉民眾踴躍使用，保護自己也保護家人。

北部及南部疫情足跡頻傳，台東縣在外地工作的民眾28日晚上開始將會陸續返鄉，台東火車站站長楊舜安表示，受疫情影響約有1、2成退票，但是若有理想班次，馬上就有民眾遞補，28日晚間初估將有近6000人返鄉，已啟動三級模式進行清消，包括出口、扶手等常接觸的部位每1個鐘頭消毒1次，其它像月台、候車室等地區，每隔2個鐘頭消毒1次。

台東縣政府衛生局將在車站及機場出口架設行動快篩站，28日起啟動返鄉民眾自願快篩服務，時間從28日到31日除夕，及2月6日開工日，在上班期間都會有專人服務，返鄉民眾有意願，只要出具身分證明和交通票券就可免費接受快篩。

北漂返鄉的達仁鄉邱姓村民肯定返鄉民眾接受快篩，對台東及部落的安全都是個保障。台東縣衛生局強調，快篩劑量非常充足，可以提供返鄉民眾使用，呼籲返鄉民眾踴躍前往快篩，保護自己也保護家人。

另外，疫情再度拉警報，衛福部台東醫院表示，近期急診詢問採檢的電話大幅增加，平均1個晚上接到2~5通，大多詢問家人或是同學在旅程中突然咳嗽、發燒、全身倦怠，「是不是要到醫院採檢一下比較好?」，醫師在電話中只能建議趕快就診查明原因。