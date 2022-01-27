韓國LG Energy Solution(LGES)在27日IPO（股票初次公開交易），沒想到股價竟大幅上揚近一倍。同時，這家電動車電池製造商，也擠下SK海力士一躍為韓國第二大公司。

27日，LGES開盤價為59.7萬韓元，比韓國之前曾創紀錄，並吸引13兆認購金額的IPO案，股價還要高出將近一倍。LGES早盤一度跌25%，雖然市值減至105.3兆韓元，約876.2億美元，但僅次三星電子成為韓國第二大公司。

從LG Chem所分拆出來，LGES擁有超過全球電動車電池兩成市場，知名客戶包括福斯、通用以及特斯拉等。這次超過440萬韓國散戶，狠砸創新高紀錄的950億美元IPO認購案，是自中國阿里巴巴在2019年香港第二上市籌資129億美元以來，亞洲最大的一樁IPO。

同時，國內外約2000法人，也掏出12.7兆美元來參與這次IPO。

不過，LGES近900億美元的市值，還是與高達2080億美元的中國大陸同業寧德時代差了一大截。但LGES指出，自己握有高達260兆韓元在手訂單。

現代汽車證券認為，LGES美國電池廠已接近全面投產，2022下半年與2023年可望看到更大成長空間。

2021年韓國約有20多件IPO，共籌資約17兆韓元，幾乎是2010年8.8兆韓元的兩倍。預估，2022年韓國將有更多IPO，包括行動平台業者SOCAR，以及線上雜貨公司Kurly等新創公司。