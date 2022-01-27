台灣彩券在春節推出大加碼，加碼總獎金新台幣8.8億，創近5年新高！台灣運動彩券春節期間也有加碼活動，包括24小時投注服務、籃球特尾樂加碼，以及美國職籃NBA天天有場中投注等。籃球「特尾樂」從元月26日下午3點起至2月9日下午2點59分加碼，最高獎金從7000倍提高至8000倍。

通常要投注運動彩券多少要對賽事要有一些基本認識，但投注「籃球特尾樂」卻不用，運彩表示，「特尾樂」 玩法是只要猜中籃球比賽隊伍得分的尾數就中獎，中1尾（猜中1個投注隊伍得分的尾數）獎金7倍、中2尾 （猜中2個投注隊伍得分的尾數）獎金70倍、中3尾（猜中3個投注隊 伍得分的尾數）獎金700倍、中 4尾（猜中4個投注隊伍得分的尾數） 獎金高達7000倍，買「特尾樂 」1張，只要100元中4尾就有70萬獎金，中獎機率是萬分之一；如果買1000元中4尾，獎金就高達700萬元。但節期間，「籃球特尾樂」中獎倍數提高到8倍、 80倍、800倍以及8000倍，適合喜歡高賠率的民眾購買。