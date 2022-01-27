年節將至，行政院農業委員會27日於行政院會中報告111年年節期間農產品市場供應情形，相關農漁畜產品持續加強供應，以確保民眾年前採買需求。針對年前雞蛋供應情形，農委會表示，入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，以致雞蛋產能減緩，加上農曆春節前雞蛋消費需求增加，造成調度吃緊。農委會已協調加工業者及區域間緊急調度，將加工用蛋轉往民生需求通路，以充分供應節前民生需求。

農委會說明，冬令氣候持續低溫、早晚溫差大及候鳥疫病等干擾，蛋雞生產不順，各地蛋商調度吃緊。農委會持續派員分別訪查超商、超市、量販店及雜糧行等通路，以掌握市面節前雞蛋銷售狀況，目前雞蛋供應仍以平價雞蛋最熱銷，各通路端已陸續補貨中，節前各通路應可買到雞蛋。

農委會指出，蛋價節前持穩，產地價格仍維持在每台斤34.5元，批發價為每台斤44元。然而，雞蛋產銷業者供應超商、超市、量販店等通路均採契約供應，故雞蛋運銷調度通常優先供應該等通路，供應狀況穩定。至於傳統市場部分，該會已自中南部協調調度雞蛋供應北部傳統市場需求。農委會強調，市售鮮蛋產品多樣，包括雜糧行販售之未洗選散裝雞蛋，及超市、超商、量販店販售之洗選鮮蛋，亦有多種品牌蛋、驗證蛋品、動物友善生產蛋品等等，但也鼓勵消費者可優先選購洗選包裝鮮蛋。

農委會強調，鑒於雞蛋為國人重要民生物品，又是很方便食用優良動物蛋白質來源，但氣候與疫病造成蛋雞減產，恐持續影響節後之市場需求，該會將密切監控產銷供應情形，並適時做好緊急雞蛋進口準備，以補足國內市場供需及平穩蛋價，確保消費民眾均能以合理價格購得雞蛋。