固態電池業者輝能科技今宣佈與賓士車廠Ｍercedes-Benz簽署了技術合作協定開發新一代電池，賓士也對輝投資近億歐元，並透過這項合作案取得輝能一席董事，首批配備此共同開發固態電池的Ｍercedes-Benz電動測試車，預計將在未來幾年內推出，預計在未來十年內的後期，將固態電池技術引入Ｍercedes-Benz的消費車型系列。

賓士母公司戴姆勒和Ｍercedes-Benz董事會成員、負責研發和採購的首席技術官Markus Schafer表示，固態電池技術有助於減少電池的體積和重量，這是賓士與輝能科技合作的原因，以確保Ｍercedes-Benz繼續在汽車領域取得新的突破。

輝能表示，專注於新一代電池的開發，包括矽負極固態電池、鋰金屬負極固態電池和雙極電池（BiPolar）技術，成立以來，輝能致力於開發兼顧安全、高能量密度、易於大量規模生產的固態電池技術，並規劃了橫跨未來數代的電池技術開發藍圖。Ｍercedes-Benz計畫在2030年前全面純電動化，輝能認為其深厚的固態電池的研發和製造技術，使其成為Ｍercedes-Benz在電池技術領域居於領先地位的有力合作夥伴。

輝能表示，自2016年以來，輝能一直與Ｍercedes-Benz合作測試電動車動力電池，簽訂合作協議將能深化彼此的合作關係，輝能相信只有能做到大規模生產的創新技術，才能真正將創新科技付諸實踐，輝能的新工廠預計在2022年底前擴充產能，進入大規模生產。

根據本合作協議，Ｍercedes-Benz將取得輝能科技董事會的一個席次，而Ｍercedes-Benz的投資將用於支援電池技術的開發和輝能在歐洲產能的擴張。