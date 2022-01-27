下載破百萬次的台電專屬「台灣電力App」，日前全新改版升級，功能再強化、使用更方便！除了既有用電申請、繳費、服務據點查詢功能外，本次升級特別新增QR CODE繳費、發票對獎專區、地圖及地址停電報修等功能，並加入快捷功能選單。此外，對於已安裝智慧電表（AMI）的低壓用戶，新增未出帳電費試算及自動抄表結算等便民服務，另重新設計介面，讓操作更清楚簡單。民眾大讚「改版後給你滿分」、「線上刷卡好方便」，趕快手刀下載，e手掌握用電大小事。

台電指出，為因應民眾多元繳費需求，電費帳單除了銀行代繳、超商繳費，也可使用線上信用卡及App產生條碼繳費等方式。現在App更推出QR CODE繳費，只要利用與台電合作的行動支付，包含「街口」、「一卡通money」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「台灣行動支付」、「橘子支付」、「ezpay簡單付」及「嗶嗶繳」等8大行動支付，隨時隨地一掃就付，省時又便利。

除此之外，台灣電力App也結合電子發票查詢與歸戶功能，使用App繳費者，繳費成功後將自動存入「付款紀錄」，同時新增「發票對獎專區」提供發票資訊及發票中獎結果。如有輸入電子發票載具（手機條碼），還可自動進行發票歸戶；另由其他管道繳費者，也可憑繳費帳單或收據，透過App掃描或手動輸入進行發票查詢與歸戶，讓使用民眾大呼「繳費好方便」、「不用浪費時間key載具編號讓發票歸戶了」。根據數據統計，台電平均一年約有8900萬張電費帳單，其中經由App繳費者，已由2020年約62萬張，大幅提升至2021年的117萬張。

台電近年致力推動電力智慧化、電力物聯網等數位轉型創新應用，台灣電力App也持續精進用電管理功能，民眾除了可查詢與繳付最新一期帳單，如為用電戶名本人，經電號認證後，即可進一步查詢兩年內的歷史帳單與用電圖表比較用電差異，瞭解自身的用電狀況。此外，若家中已安裝智慧電表且通訊狀況良好，認證後即可使用未出帳用電量試算、自動抄表結算等智慧電表相關服務，幫助民眾聰明用電。

台電表示，家中遇到停電，除了利用台電官網或1911客服專線通報，改版後的App在既有的電號報修功能外，新增地址及地圖定位停電報修的功能，App也將主動推播用戶修復進度。