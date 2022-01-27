農曆金虎年前夕，開發金控於總部新大樓舉辦「迎春好事集」快閃公益活動，當天3小時即衝破新台幣110萬元，創下歷年最好成績，幫助所有參與市集的各家公益廠商，歡喜過好年。僅管受新冠疫情侵擾，戶外大型活動量體溫、戴口罩，防疫措施不能少，但開發金控2000多位員工仍以實際行動展現投入社會公益的具體實踐。 今年公益日活動連結聯合國SDGs目標，規劃「教育圓夢」、「健康生活」、「地方創生」、「友善照顧」四大主題，邀請23家社會企業、社福機構及偏鄉小農擺設攤位，販售地方農特產、手工木作、應景禮盒等商品籌募基金，讓開發金控總部廣場熱鬧滾滾，不僅自家員工熱情響應，也吸引附近上班族、街坊鄰居好奇前來一探究竟，為市集帶來濃濃的年節氣氛。

開發金控在今年的公益市集也落實了「數位躍升」政策，由子公司凱基銀行提供刷卡機，首度採用數位支付優化消費體驗，大大縮短支付時間，攤商和員工都大讚：「嗶一下就完成交易、真的太方便了」! 上任後第二度參加集團公益日活動的開發金控總經理龐德明走逛每一個公益攤位，親切地與工作人員聊天話家常，龐德明表示，「參加公司舉辦的這類公益活動，除了實踐集團對社會的回饋，達成ESG目標，也看見同仁的愛心與熱情，是我每年一定要參加的有意義活動」。為了支持不同的公益主題，開發金控旗下各子公司高階主管還自掏腰包輪番請客：金控總經理龐德明購買雲林大興國小義賣的冰心地瓜支持教育圓夢；中壽董事長譚碩倫相挺在地農業；凱基銀行總經理曹慧姝幫「微光庇護工坊」身心障礙院生籌募基金、凱基證券董事長許道義支持自然農法冰淇淋，集團員工只要憑員工證就能免費領取所有高階主管認購的公益商品。活動開始，市集攤位立即響起感謝的歡呼聲，掀起一波波高潮。開發金控員工歡喜做公益，實踐ESG目標，也營造一個充滿溫暖與歡樂的公益嘉年華。