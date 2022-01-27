響應政府加薪政策，並感謝同仁的付出與貢獻，第一銀行27日宣布，2022年全體員工加薪4％，且回溯自1月1日起生效，加上年度升等及晉級調薪，整體平均調薪幅度約6.5％，年度考核優秀的基層員工調幅將近8％，為近年來調薪幅度最大的一次。一銀於農曆春節前宣布「加薪大禮包」這項好消息，讓員工開心過好年。

在第一銀行董事長邱月琴帶領下，儘管去年面對嚴峻的疫情及全球利率調降的挑戰，一銀仍繳出優異的成績單，2021年稅前淨利達209.18億元，較2020年成長近14％。一銀藉由此次全面性加薪，除了與同仁共享努力打拼的成果，也期許今年再創佳績。

一銀積極落實ESG（環境、社會、公司治理），一間永續經營的企業，必定會重視員工的幸福感，這往往是推升企業競爭力的重要因子；一銀始終致力於員工照護及推動幸福企業的職場氛圍，提供行員「揪感心」的福利措施。

以生育補助為例，一銀逐步調高生育津貼，「第一胎10萬元，第二胎起每胎15萬元」，讓行員勇於增產報國，自2017年起已補助超過千名「一銀寶寶」；同時還加碼提供「孕期交通津貼1萬元」，讓女性同仁於妊娠後期享計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險，傳遞公司體貼孕婦、鼓勵生育的美意及關懷。

一銀也建立完整的「母性保護計畫」，贈與懷孕同仁「第一好孕包」及「第一媽咪包」，並設有哺（集）乳室及聘有具備「華人區泌乳專業執照」護理人員。此外，一銀提供「結婚津貼3萬元」、優於勞基法的「婚假14天」、「休假旅遊補助」及「體育文康活動補助」等各種福利措施，期望同仁在工作之餘，不要忘記追求屬於自己的幸福人生。

一銀堅信員工是金融服務業的核心，更是企業競爭決勝關鍵，未來將持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為一個與客戶、員工及整體社會共同成長的幸福企業典範。