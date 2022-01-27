1949 年問世的《1984》，可以視為20世紀影響力最大的反烏托邦小說、警示小說，也是喬治•歐威爾 (George Orwell)最出名的2本小說之一(另一本是《動物農莊》)，那句「老大哥在盯著你」，以及審查制度、對個人思想的迫害，全面輿論監控，都令人印象深刻。不知是否因為它黑暗的太真實，該書被英國北安普敦大學(University of Northampton)列為限制閱讀的小說。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，英國北安普頓大學將《1984》發出警語，稱該小說「包含一些令人不安的明確內容」，在閱讀前要有心理準備 。這項警告主要是針對參與名叫「身份建構」(Identity Under Construction)課程的學生們，警告詞提到「這部經典小說涉及與暴力、性別、性取向、階級、種族、虐待、性虐待、政治思想和攻擊性語言有關的挑戰性問題。」

《1984》並不是唯一被警告的書，山繆‧貝克特(Samuel Beckett)的戲劇《終局》(Endgame)、阿蘭‧摩爾(Alan Moore)與大衛‧洛伊德(David Lloyd)的圖畫小說《V怪客》(V For Vendetta)，以及珍妮特‧溫特森(Jeanette Winterson)的《給櫻桃以性別》(Sexing The Cherry)也加入其中。

《1984》被列入警告，引發了一些人的憤怒，比如英國保守黨議員安德魯‧布里根(Andrew Bridgen)說，這部小說的主題之一就是關於出版審查制度有多危險，結果它被遭到閱讀警告，實在是「歷史的諷刺」、「和老大哥頗為相似」。

北安普敦大學的一位發言人解釋，有些課程不免涉及一些違反主流價值觀的東西，所以才會有警語。「雖然這不是大學的政策，但在課程前，我們會先警告學生，所讀到的教材，可能涉及有關暴力、性暴力、家庭虐待和自殺的內容。所以才會有所警語，不是要查禁。」

寫過歐威爾生平傳記的作家，大衛泰勒(David Taylor)說：「雖然《1984》確實可能並不適合所有人，但我不相信大學生會被這本書嚇到。」

「或許13歲的孩子可能會對小說中的一些場景感到不安，但都已經大學生了，應該不會再對一本書感到震驚了。」

《時代》雜誌曾將《1984》被列入「100 部最佳英語小說」，雖然它早在1949年出版，但是至今仍長銷。被翻譯成65種語言，是英文小說中，推廣最普及的。小說裡提出的「老大哥」、「思想警察」、「新詞彙」、等諸多概念，早已成為譴責極權主義和審查制度的常用詞，「真理部」的口號「自由即是奴役、戰爭即是和平、無知即力量」也常成為社會討論的警世語。