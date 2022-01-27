新北市昨日有一對亞東醫院母子（案18548、案18560）確診病例，亞東醫院今日發稿表示，今日再次篩檢作業時，驗出一名PCR陰轉陽的陪病者，此陪病者與前案為隔壁病房關係，依空間時序研判為同一傳播鏈，詳細基因序列及疫調仍依指揮中心判斷為依歸。

亞東醫院表示，案18548確診時，亞東醫院立即匡列接觸者並採取隔離管制措施圍堵病毒的散播，由於此新個案於匡列隔離期中篩檢出陽性，請民眾不要驚慌。

延續著去年，亞東醫院全力投入、義無反顧地抗疫經驗，本次主動篩檢有助於防止傳播鏈擴大，提供民眾一個安全的就醫環境，請全民靜心正面看待。

亞東醫院說，面對疫情升溫，亞東醫院從一月中旬至今，每週執行全體員工PCR篩檢已經完成三次、累計達15000人次，全部陰性，代表同仁發揮了防疫的韌性，全力保障安全的工作環境並保全醫療量能。

亞東醫院提醒大家，面對病毒來襲，保持身心健康，加強防護，盡早完成疫苗接種是最好的抵禦方式，衷心期待能早日回到平靜的生活。