Space X獵鷹9號的第2節火箭即將在3月4日撞上月球。

專家預估，一枚Space X火箭即將在3月4日撞上月球。

綜合英國《衛報》（Guardian）、太空新聞網站Space.com報導，即將墜毀月球的火箭是2015年2月升空的Space X獵鷹9號（Falcon 9）第2節火箭。當時Space X與美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）、美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，用獵鷹9號將深太空氣象觀測衛星（Deep Space Climate Observatory）送上距離地球約93萬英里遠的拉格朗日點（Lagrange point），讓深太空氣象觀測衛星得以觀察地球及太空的天氣環境。

不過深太空氣象觀測衛星成功抵達目的地後，獵鷹9號的第2節火箭脫落後就被遺棄了，成為「太空垃圾」，7年來持續在太空中載浮載沉。

航太專家柏傑（Eric Berger）撰文指出，獵鷹9號火箭完成任務後就沒有多餘的燃料返回地球，也沒有多餘的能量脫離地月系統（Earth-Moon system）的引力，因此自2015年2月以來，獵鷹9號持續飄浮在一個「有點混亂的軌道」。

In a little more than five weeks, a spent upper stage from a Falcon 9 rocket is likely to strike the far side of the Moon. https://t.co/lUpfNSlWIB — Eric Berger (@SciGuySpace) January 24, 2022

柏傑指出，追蹤天體、小行星、彗星的天體測量軟體開發商葛雷（Bill Gray）在計算各項數據後得出結果，預期獵鷹9號第2節火箭將在美東時間3月4日上午7時25分撞上月球背面。

葛雷指出，他的預測位置及撞擊時間可能會有1度或2分鐘左右的誤差。

不過其他天文專家也紛紛證實這項預測的準確性，哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）25日發布推文證實：「是的，一枚2015年被留在高軌道的老舊獵鷹9號第2節火箭將在3月4日撞上月球。」他強調這件事「很有趣」，「但不是什麼大事。」

For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It's interesting, but not a big deal. — Jonathan McDowell (@planet4589) January 25, 2022

事實上這並非頭一次有太空船無意間撞上月球，例如以色列的「創世紀號」（Beresheet）無人登月探測器及印度的「月球飛船二號」（Chandrayaan-II），都在2019年嘗試登月時失敗墜毀。