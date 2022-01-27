泰國BDI科技學院董事長張玲琴（左二），對龍華科大研發及產學合作經驗推崇肯定。（校方提供）

龍華科技大學攜手泰國台灣（BDI）科技學院，日前在僑務委員會委員長童振源、泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣、我國駐泰代表處教育組長、參事歐陽彥恆見證下，由龍華科大校長葛自祥與泰國BDI科技學院董事長張玲琴線上簽訂合作備忘錄，後續將開展各項跨國教育項目，深化人才培育，促進雙方技職實務交流。

促成兩校合作的童振源以錄影致詞道賀。他表示，泰國-台灣科技學院是台商BDI集團獨資創辦的科技學院。近年來努力推動學校與企業互惠的產學合作人才培育模式，由企業出資協助品德健全的清寒學子就學，並提供就業機會，同時讓學生學以致用，為企業培養優質人才，形成企業、學校及學生三贏局面，實施以來，已經獲得許多泰國在地台資企業主的支持、參與及肯定。

童振源指出，龍華科大在培育優質實務人才所做的各項努力與成果是大家有目共睹的，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，讓學生從做中學，並與企業緊密合作，提供多元學習資源給學子。未來僑委會將鼓勵龍華科大申請海青班二年制副學士班，以與泰國BDI科技學院合作雙聯學程，深化雙邊學者、學生及產業人力的交流及培育，配合台灣新南向政策拓展海外商機，見證台灣與泰國合作的具體成果。

葛自祥表示，非常高興能與泰國BDI科技學院建立學術合作關係，雙方未來將進行教職員互訪、學生遊學、2＋2學位學程、交換學生、海外實習等交流活動，並分享兩校研究心得、協助另一方建立與當地國政府機構或其他學校間的國際關係網絡，以提升兩校學術研究能力。

行政副校長林如貞則指出，泰國BDI科技學院與龍華科大兩校無論在創立背景或辦學理念上均契合相通。兩校創辦人創校理念皆是配合國家經濟建設發展，培育產業實務人才；今天兩校簽訂合作備忘錄後，未來在很多面向均可進行合作交流，期盼兩校攜手合作，共創未來台泰技職教育合作新契機。

張玲琴則說，在童振源介紹下，去年底實地參訪龍華科大，對於龍華的教學環境及智能化相關教學設備充滿欣賞與讚嘆。尤其是龍華科大與僑委會合作的「僑務委員會泰國高科技人才培訓基地」開設3個海外青年技術訓練班，提供客製化課程，為泰國的台商企業培育更具實務能力的高科技人才。這些教學模式完全與泰國BDI科技學院的教學目標非常吻合，期盼未來雙方陸續開展產學合作與學術資源交流分享，目前也規劃與龍華科大就「智慧製造」及「電子商務」等領域開設暑期專班，共同培育台灣及泰國兩地技術實務人才。