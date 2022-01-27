韓國話題古裝劇《衣袖紅鑲邊》已播畢進1個月，不少劇迷仍沉浸在朝鮮正祖李祘與宮女德任的淒美虐戀中，女主角李世榮近日接受台媒越洋書面聯訪，自曝以往都是會努力讓自己快速抽離角色，為下1部作品往前邁進，但也坦言自己和觀眾一樣未出坑，「還在和德任離別當中」，因為該劇的餘韻實在太強烈，「殺青後因為行程很滿，常常若無其事地在接受訪問中，會想起德任的情感而突然想哭」。

劇中德任願為愛情放棄自由，李世榮說「2022年的我，想要選擇尊重彼此的自由的愛情」，接著提到自己與德任有非常多的不同之處，「首先是整體的時空背景就有很大的不同。我一直以來的生活是可以自己做選擇的，但德任卻無法。在那樣的環境中，即使是很小的部分，依舊想要按照自己的意志生活的德任，我在她身上學到了很多」，也不忘補充「不過德任小宮女時期的活潑和我相似」。

李世榮親筆簽名隔空問候台粉。（friDay影音提供）

李世榮認為結局是全劇中最令她心痛但同時又很心動的一幕，「2個人在今生的情未了，於是在生死的境界重逢，旁白『因此，瞬間變成了永恆』也是我會選擇這部作品的原因」。而不少觀眾追完後直呼甜蜜的戲份太少，她對此則說「如果在後半段有呈現多一點幸福的橋段也許會比較好，但是相對也要呈現更多哀淒的部分，因此才會決定以含蓄的方式呈現，我認為是為了整體的平衡而作的選擇」。

李世榮在《衣袖紅鑲邊》中和李俊昊飾演的朝鮮正祖李祘上演一場淒美虐戀。（friDay影音提供）

這次與俊昊在劇中超強的CP感，讓網友紛紛敲碗想看他們再次合作，李世榮之前也曾說過俊昊是自己的最佳搭檔，訪問中她再度大讚：「和俊昊拍攝時，不用特別講什麼，就會彼此體諒且默契十足。對演員而言，穩重又真誠是很重要的部份，他是能詮釋很多角色的、很有魅力的演員。」擁有極佳默契的2人也在現場有不少即興演出，像是在清衍郡主家德任被祘解衣帶的場面，以及幾乎有一半的哭戲都是她忍不住情緒湧出，「劇本上是沒有寫要流淚的」。

另外，農曆新年即將到來，李世榮說會跟家人一起度過，也不忘獻上親筆簽名，向並跨海問候台灣粉絲「現在是大家的健康與平安是最重要的時刻，希望大家今年也都能照顧好自己的身體健康」。《衣袖紅鑲邊》全劇17集、《黃金漁場 Radio Star》公約特輯、 《外傳特輯：抓住紅衣袖》，都可在friDay影音收看。friDay影音還預計將於2月13日舉辦李俊昊、李世榮、姜勛線上粉絲見面會，相關詳情請洽官網。