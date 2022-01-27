檢警今下午與法醫並出動法醫研究所X車，先請家屬確認死者身分，找尋林姓死者身體上是否有第2顆彈頭。（張妍溱攝）

台中東區昨發生震驚社會行刑式槍擊命案，檢警今下午與法醫並出動法醫研究所X車，先請家屬確認死者身分，找尋林姓死者身體上是否有第2顆彈頭，並遺體解剖以釐清死因，林男胞弟說，哥哥只是在八大行業工作，趙嫌也非其「小弟」，更駁斥大哥霸凌小弟引發殺機的傳聞。

現場槍擊案死者林男的弟弟和同居人，進入法醫研究所X車內確認林姓死者身分，進去之前林男同居人放聲大哭、雙腳跪地，情緒相當激動，由警方及林弟上前攙扶進入，場面哀戚。

據現場林姓死者親友指出，死者林男跟趙男並非熟識，是否如外傳與趙有金錢糾紛，沒有聽林姓死者提起；林弟甚至說，外界說「小弟殺大哥、大哥霸凌小弟，根本就不是這樣子！」，至於趙男還寫信控訴林的惡行，他根本沒有看到這樣的文件。

林弟指出，大哥是行走江湖的兄弟人，只是在八大行業工作，但非趙嫌的大哥，更非外界所說「大哥霸凌小弟」，2人年紀相仿、有認識，但不熟，他也沒看過趙，沒有任何大哥與小弟的關係，林姓死者同居人亦同聲駁斥。

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