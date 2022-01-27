農曆過年即將到來，2021年受到本土疫情影響，許多行業都受到衝擊，對弱勢族群來說更是雪上加霜，臺北市政府社會局為了讓弱勢家庭過好年，特別發起「溫馨年菜‧愛心快遞」活動，匯集各單位的力量，募集年節佳餚贈送給弱勢家庭，每一份年菜都代表著社會上滿滿的溫情，永慶慈善基金會公益愛心不間斷，今年已經是第8年捐款響應活動，今年共計送出1,976份年菜給584位低收入獨居長者及1,392戶經濟弱勢家庭，許他們一個溫暖的年夜，有熱騰騰的年菜可享用，由臺北市政府秘書長陳志銘頒發感謝狀，並由永慶慈善基金會副執行長林麗華代表受贈。

永慶慈善基金會副執行長林麗華表示，過年應該是家家戶戶團圓相聚的開心日子，但社會上仍有許多弱勢族群連三餐溫飽都有困難，尤其2021年受到本土疫情衝擊，更多弱族群需要幫助，永慶慈善基金會長期致力於扶助社會弱勢族群，積極響應各種公益活動，從2014年起響應北市府推動的「溫馨年菜‧愛心快遞」計畫，今年已經是連續第8年參與！透過募集年菜的方式，讓弱勢家庭、獨居長者在過年時刻能享用到美味、溫馨的年夜飯，非常別具意義，也期望大家都可以開心迎接新年到來，祝虎年圓滿順利。

永慶慈善基金會已連續8年響應活動，臺北市政府秘書長陳志銘(圖左)頒發感謝狀，由副執行長林麗華(圖右)代表受贈。(圖/永慶房產集團提供)

社會局結合民間資源匯聚愛心，讓獨居長者和弱勢家庭享有熱騰騰的年夜飯，不只暖胃更暖心！現場由志工們用心包裝好一份份的愛心年菜，逐一配送給獨居長者、弱勢家庭，在寒冷的冬天傳遞滿滿的社會溫情，讓他們在農曆春節期間，就能收到各項豐富美味的年菜。

永慶房產集團以提供專業且誠實的房地產服務為企業理念，並成立永慶慈善基金會長期關注身心障礙者、獨居長者、弱勢學童等，於2014年發起「愛圓滿接力」公益計畫，號召全台千店、萬人的力量，鼓勵集團同仁加入公益行動的行列，並將服務版圖擴大至全台灣，從捐款、捐愛心物資到公益路跑皆可以看到永慶的身影，秉持著「攜手做公益，把愛傳出去」的精神，幫助需要的族群，在公益這條路上，永慶一直都在！也希望藉此拋磚引玉，吸引更多人主動加入公益的行列，發揮自身力量幫助他人回饋社會，為台灣帶來更多正面能量