基於國內 COVID-19 疫情持續延燒，為因應春節連續假期期間，勞動部針對移工休假外出、住宿及工作等防疫措施，訂定「移工、雇主及仲介春節期間 COVID-19加強防疫指引」，以強化春節期間防疫措施。勞動部勞動力發展署呼籲，請雇主及仲介公司應善盡生活管理責任，落實移工住宿防疫措施，並提醒 移工朋友應配合執行，大家一起來防疫。

為因應春節連續假期期間，勞動部依對象別，包含移工、雇主、仲介公司以及國內疫情狀況，提供不同程度的防疫指引，重點內容包括應加強移工健康監測，每天量測並記錄身體健康狀況、體溫，如移工有症狀應儘速採檢或就醫；雇主或仲介公司應掌握移工放假外出足跡，並比對確診者足跡，如有重疊時， 應儘速安排移工進行快篩，並協助進行自我健康監測14日，或至鄰近採檢站 進行採檢；建議雇主提供適當獎勵措施，鼓勵移工減少非必要外出，可由雇主 或仲介公司代買食材或日常生活物品，如有外出時，雇主及仲介公司應提醒移 工外出依規定應佩戴口罩、勤洗手、落實實聯制及保持社交距離，返回宿舍時 應落實TOCC；其他防疫應依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移 工工作、生活及外出管理注意事項」及指揮中心相關防疫規範確實執行。

為強化移工防疫資訊，勞動部將持續配合疫情指揮中心及地方政府公布各項防疫及疫情資訊，積極運用移工母語廣播、臉書及 [email protected]等社群網站，以及移工權益網站等多元管道，持續宣導移工防疫資訊，包括雇主聘僱移工防疫指引、疫苗預約方式及施打地點、簡訊實聯制等重要資訊，將刊登於勞動力發展署官網及跨國勞動力權益維護資訊網站，可自行下載使用。