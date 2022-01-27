主計總處今日（27）發布GDP概估指出，由於出口及投資優於預期，去（2021）年第四季經濟成長概估為4.88％，全年經濟成長因此達到6.28％，創下近11年最高。

綜合統計處專門委員吳佩璇指出，去年第四季出口比原預測高出16億美元，且資本形成由於民間投資的擴增也較上年同季成長13.92％，這是讓第四季經濟成長達4.88％，高於原預測4.15％的原因，全年經濟成長也因此達到6.28％，高於原預測6.09％。

雖然出口、投資表現不錯，但受疫情影響，民眾仍有戒心，因此休閒娛樂消費仍疲弱，主計總處概估去年第四季民間消費成長只有1.62％，比預期減少2.0個百分點，全年民間消費連續第二年下滑，年減0.45％，吳佩璇表示，這是2010年以來首度出現連續兩年的負成長。

吳佩璇表示，近期國內疫情對經濟可能造成的影響，主計總處將著手評估，於2月24日召開國民所得評審會議時對外公布最新預測。