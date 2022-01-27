台灣電源供應器大廠台達電日前部份資訊系統遭到駭客網路攻擊，當時發重訊指出，已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位，目前評估對營運無重大影響。最新消息指出，直至27日公司網站仍未恢復，預計遭勒索4億元、約1.35萬台電腦遭加密。

據《周刊王》報導，國外1間資安公司發布報告指出，台達電遭到Conti勒索軟體攻擊，惡意軟體情報團隊收集Conti勒索軟體的樣本，根據雜湊值分析應為對台達電的攻擊，其中勒索1500萬美元(約4億元新台幣)，有1,500台伺服器、12,000台電腦被加密。

由於台達電官網目前仍未恢復，報導預期實際上影響營運的層面可能更大。

台達電當時重訊表示，21日公司自偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位；目前評估對公司營運無重大影響。

台達電於查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前受影響之資訊系統陸續回復運作中，公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。

台達電指出，查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前受影響的資訊系統陸續回復運作中，台達電將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資料安全。