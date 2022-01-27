國發會1月27日將發布12月景氣指標及燈號，110年12月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，與上月修正值37分持平，燈號續呈黃紅燈；領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。元月景氣狀況還是相當的好。

工業生產指數去年11月修正，導致去年11月景氣變為黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數為37分，已止步連9紅，經濟發展處吳明蕙處長表示，但仍是黃紅燈最高分，數據仍不差，內需也都很好，景氣仍是很熱絡。而去年12月持續37分的黃紅燈，台灣景氣還是相當的好。元月行情雖受到Omicron影響，但台灣疫情確診仍控制得宜，影響有限，加上春節效應開出，景氣狀況還是相當可期，但是黃紅燈還是紅燈還要再觀察。

台灣今年經濟仍要面對供應鏈短缺、物價、美國升息、地緣政治、疫情等因素，吳明蕙提到，今年會面臨到更大的高基期窘境，景氣燈號維持恐不易，但經濟總體數據來看還是好的。

110年12月為37分，與上月下修值持平，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目燈號皆維持不變，個別構成項目說明如下：貨幣總計數M1B變動率由上月14.2%減至12.7%，燈號續呈黃紅燈。股價指數變動率由上月30.6%減至25.0%，燈號續呈紅燈。工業生產指數變動率由上月下修值10.9%減至10.3%，燈號續呈黃紅燈。非農業部門就業人數變動率由上月-0.34%減至-0.36%，燈號續呈藍燈。海關出口值變動率由上月25.8%增至29.1%，燈號續呈紅燈。機械及電機設備進口值變動率由上月20.5%減至17.4%，燈號續呈紅燈。製造業銷售量指數變動率由上月下修值7.6%減至7.5%，燈號續呈黃紅燈。批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月上修值12.1%減至9.9%，燈號續呈紅燈。製造業營業氣候測驗點由上月102.4點增至103.9點，燈號續呈黃紅燈。

台股近期較為震盪，上個月的領先指標是下滑的0.02，領先指標不含趨勢指數為102.31，較上月下降0.02%，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值；其餘4項較上月下滑，分別為：外銷訂單動向指數、股價指數、實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點；而同時指標則連5個月上升，同時指標不含趨勢指數為103.17，較上月上升0.35%，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數、實質海關出口值；其餘4項較上月下滑，分別為：製造業銷售量指數、實質機械及電機設備進口值、工業生產指數、電力（企業）總用電量；落後指標也是連漲多期，落後指標不含趨勢指數為105.31，較上月上升0.81%，5個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括失業率、製造業存貨價值、金融業隔夜拆款利率；其餘2項較上月下滑，分別為：全體金融機構放款與投資、製造業單位產出勞動成本指數。

展望未來，出口方面，全球經濟可望持續成長，加以新興科技應用持續擴展，動能可望維持；投資方面，國內半導體廠商持續加大在台投資，台商回台投資延續，加以綠能投資持續擴增，均有助推升國內投資動能；惟Omicron變異株快速擴散，供應鏈瓶頸問題仍存，加以主要國家調整貨幣政策、地緣政治衝突風險升高，均增添未來不確定性，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。