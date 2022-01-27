從2006年就代表中華女足出征亞洲盃，「八萬」王湘惠昨天終於在對伊朗之戰，攻入生涯亞洲盃會內賽的首顆進球。儘管是中華隊此役的第5球，八萬卻激動的指向天空，感謝上帝，因為這次到印度仍在調整狀態，連兩戰都沒有先發，總算用這顆進球回應外界的期待。

「大家都很關心我在這邊的狀態，我相信一定都會有自己表現的時候，等待是值得的！」王湘惠說，因為前兩場都沒先發，進球激動可能是因為期待能上場，而且隊友對她也有期待，大家互相鼓勵，「第5球剛好到一個沸點，我進球剛好是用來激勵大家的，可能是因為年齡比較大吧！」

或許上帝也聽到八萬對比賽的渴望，那顆進球其實是前鋒蘇育萱左路橫傳，被伊朗球員碰到禁區，反而成為作給八萬的「另類」助攻，但若非她的勤奮跑動，也不會出現在這個位置。八萬笑說：「替補上場感覺不錯，剛好想多跑一點，讓自己運動量多一些。」

中華女足在前往印度前1周才接種第3劑新冠疫苗，王湘惠坦承自己在適應身體狀態，以及當地的天氣，也有一些困難度。防疫更讓全隊時刻處於高壓狀態，球員們幾乎不論走到哪裡都拿著小酒精瓶，就怕不慎染疫無法出賽。

「其他隊沒有像我們這樣噴，好像到處消毒，中華隊自己有很多防疫限制，壓力很大，但也是基於保護球員的層面。」王湘惠說，印度防疫措施沒有台灣確實，所謂的隔離泡泡也沒有真的非常安全，才會出現地主隊染疫人數過多退賽的情況，中華隊則都住單人房，避免群聚，盡全力降低染疫的風險。

中華女足上次在亞洲盃會內賽獲勝已是2003年，也就是即使資深如八萬，這也是她在亞洲盃會內賽參與的首勝。王湘惠感觸的說，其他球隊都在進步，但這場勝利證明中華女足的穩定性也有提高，「這對台灣來說激勵了很多足球員，覺得中華女足這支球隊還是可以期待的！」

日籍教頭越後和男則說，教練團明白每個球員都想上場表現的企圖心，來到印度之後，首戰中國大陸時八萬的身體狀態沒有那麼好，昨對伊朗調整好了，就替補上場踢了30分鐘，「至於下一場比賽，在這裡還沒辦法說誰先發，但我想會有機會的。」越後如是說。