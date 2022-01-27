水利署第4河川局濁水溪揚塵防制不打烊，年假期間風飛沙罩得住。（第4河川局提供／張朝欣雲林傳真）

水利署第4河川局於春節連假前，持續進行濁水溪揚塵防制，27日表示已趕工完成灑水系統布設、裸露地稻草覆蓋等多項揚塵抑制措施，並每日指派專人到現場留守待命，全力減少春節期間濁水溪揚塵對沿岸居民的影響，讓大家過個空氣清新的好年。

水利署考量春節期間仍是東北風盛行季節，為防制濁水溪揚塵，連續2天邀集農委會林務局、雲林縣政府環保局等單位，舉辦揚塵聯繫會議並至現場勘查，協調相關揚塵應變作為及分工，確保年假期間揚塵防制不間斷。

第4河川局表示，為延續濁水溪河川揚塵成效，提早並擴大完成綠覆蓋、水覆蓋等相關揚塵抑制作業，近日特別趕工於春節前完成多項揚塵抑制措施，包括大城地區複式斷面長度1公里灑水系統布設，增加二崙地區水覆蓋面積及稻草鋪設面積30公頃。

另外，加強辦理西濱大橋上游及大義崙排水上游蓄水池圍堰維護面積400公頃、麥寮200公頃大沙洲23道汲水設施維護及灑水等措施。針對濁水溪西瓜種植，已請瓜農於春節前完成整地後的裸露地稻草覆蓋作業。

第4河川局說，春節期間，各單位已成立通報群組，現場每日指派專人留守待命，並依環保署預告空品狀況及揚塵警報可能發生日期，隨時啟動應變作為，包括調整水車執行道路灑水次數、增加消防車灑水與裸露地三仙膠噴灑等。

第4河川局強調，春節期間濁水溪下游，可能受東北季風影響而造成河川揚塵事件，必須提前因應，去年全年揚塵事件日僅6天，希望今年能持續減少，讓民眾不再因揚塵而影響生活品質。