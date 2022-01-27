1名網友日前在大賣場停好車後，發現後方1輛轎車的天窗伸出1雙手並不段揮舞著「親子停車證」，對方要他將車移開親子車位，他則不滿對方「揮動證件」的態度，當下就從後座抱出孩子，對方這才默默開走，他事後發文怒嗆「是怎樣全世界只有你家有小孩嗎？」並強調自己有貼識別證在擋風玻璃。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前帶家人到大賣場，停好車後卻發現後方1輛轎車從天窗伸出「識別證」不斷抖動，原來對方是拿「親子停車證」要求原PO讓出該親子車位，原PO當下不滿對方「揮動證件」的態度，立即從後座抱起小孩，對方看到後才默默離開。

1名網友日前在大賣場停好車後，發現後方1輛轎車的天窗伸出1雙手並不段揮舞著「親子停車證」，對方要他將車移開親子車位，他暴怒反擊。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友事後PO文怒說「自己慢人家一步，還要在那邊嗆聲，直到我走到後座抱起小孩，你才像隻打輸的公雞默默離開，是怎樣全世界只有你家有小孩嗎？」他並解釋他有申請兒童停車證，並放在擋風玻璃前，並澄清並非針對對方，而是不滿對方的態度。

其他網友則留言「現在我只要看到有車停在婦幼停車位，我下車第一件事就是去看擋風玻璃有沒有放婦幼停車證」、「我比較不能接受沒有這張證還理直氣壯停在車位」、「抖動的手，好有畫面感」；不少網友也指出孕婦、孩童停車位已經被一班民眾占用習慣了，所以對方才會認為原PO沒有證，是社會風氣造成此誤會。