暫行安置制度修法通過 司法院：強化社會安全網避免漏接 18:082022/01/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院表示，暫行安置制度兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全之防護，以強化社會安全網。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院通過刑事訴訟法修法增訂暫行安置制度，司法院表示，暫行安置制度並非以保全被告到案或保全證據為目的，故與羈押不同，其宗旨是為了兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全之防護，以強化社會安全網，可及於刑事程序的每一個階段。 司法院指出，在刑事程序中，當精神疾患觸法者犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，檢察官可以聲請、法院也可於審判中依職權運用暫行安置制度，為適當之處置。 接軌CPTPP 行政院修法將侵權重大情節改列公訴罪 酒駕修法通過 朱立倫轟民進黨打假球 #暫行 #安置制度 #司法院 #修法 #強化社會安全網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 著作權法修法非法數位盜版全列公訴罪 協助做仿冒品吊牌觸商標法 22:182022/01/20 財經 房屋稅條例 限縮免稅門檻、囤房稅暫不修 04:102022/01/25 財經要聞 疫情發心修法 台灣佐欽大圓滿佛學會辦三大利益功德大法會 15:472022/01/27 生活 立法院初審通過 酒駕初犯未肇事最重處3年徒刑、併科30萬元罰金 13:102022/01/21 政治 酒駕修法三讀通過 蔡英文：政府一定零容忍 15:422022/01/24 政治 海納百川》地制法修法 國民黨高興太早（余睿明） 09:312022/01/20 海納百川 酒駕修法三讀通過 游錫堃：展現全民酒駕零容忍 14:352022/01/24 政治 酒駕修法通過 趙少康喊力度不夠：和蘇貞昌講的「等同殺人」不一樣 21:142022/01/24 政治 科技設備監控中心啟用 司法院今辦理法官教育訓練 16:182022/01/20 社會 拚CPTPP 數位侵權改列公訴罪 04:102022/01/21 金融．稅務 夜間工作修法 勞動部：雇主應提供交通工具或交通費 17:332022/01/27 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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