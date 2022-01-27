僑委會今天發布「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」，呈現全球僑台商在過去這段時間的疫後恢復狀況。根據調查結果，不論是製造業或是服務業，歐洲與北美洲的僑台商都相對活絡。

僑委會委託中華經濟研究院第一所執行辦理「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」，問卷調查及訪談對象橫跨六大洲，調查人數也是歷年來最大規模。報告依據國發會台灣經濟採購經濟人信心指數（PMI）的編制原理，建構「僑台商經營動能指標」，並取值0至100分之間，分數越高表示僑台商經營動能越活絡。

根據調查，歐洲、美洲橋台商製造業景氣相對活絡，多數製造業僑台商經營動能處於擴張區，但非洲處於緊縮區。不過因為國際缺櫃塞港以及原物料價格飆漲，僑台商也面臨擴大產能不易的問題。

在服務業的方面，北美洲與歐洲僑台商相對活絡，其餘大洲則處於緊縮區間。同樣地，因為國際缺櫃塞港影響，僑台商面臨經營的沈重壓力，因此擴大產能的意願也頗低。

僑委會委員長童振源指出，這次的調查報告不僅止於問卷調查，更結合訪談各洲主要僑台商負責人，藉以梳理問卷調查的意涵，並彙蒐其意見與建議，再將問卷分析結果和訪談結合，瞭解僑台商對政府所提供的協助及其期盼之間的落差，盼能從中研發規劃適當的輔導政策，提供海外僑台商更精準與適切的服務。