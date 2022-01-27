玉山國家公園管理處，春節期間推出布農文化饗宴。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

花蓮南安─「玉山下第一畝田。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

春節期間，玉山國家公園管理處在各遊客中心推出新春饗宴，塔塔加舉行《樂讀布農》文化展演、梅山推出《聽見山在唱歌》、南安舉辦「玉山東遊記─南安輕旅行」、水里處本部舉辦《國家公園X野望影展》放映會。

布農族是玉山園區內主要的原住民族，在傳統領域累積豐富的山林智慧，塔塔加遊客中心將於2月1日至3日每天中午前後，舉辦《樂讀布農》文化展演，邀請信義鄉東埔1鄰的布農族人，以宛如天籟的聲音，分享傳統敬愛天地的精神，及遊獵山林的生活。

位於南橫公路的梅山遊客中心，邀請梅山部落布農族人組成的「玉山masuhuaz傳統文化團」，於2月2日至4日每天上午及晚上，推出《聽見山在唱歌》文化展演，讓民眾新年走春途中有特別的體驗，進而認識布農文化。

八通關越嶺道東段花蓮縣的南安，也是發源自玉山的拉庫拉庫溪，所灌溉的「玉山下第一畝田」。南安遊客中心於2月1日至4日每天上午辦理「玉山東遊記─南安輕旅行」，由解說員導覽，了解不同文化在這個地方所交織的故事，以及生態與生產之間，密不可分的關係。

《國家公園X野望影展》國際自然影片放映，透過不同的角度觀察自然生態，認識環境與生物多樣性的美麗與脆弱。春節期間在水里遊客中心每日播映，塔塔加、南安及梅山遊客中心則機動播放。

春節假期，玉管處4個遊客中心只有除夕休館，每日開放時間為上午9點到下午4點半，所有的活動都開放民眾自由參與。