身陷債務危機的大陸地產商中國恒大，日前表示爭取未來6個月推出初步重組方案，四大國有資產管理公司中國信達高層亦進入了恒大董事會，市場開始傳出更多重組消息。外電引述消息人士表示，大陸當局計劃拆售恒大大量資產，化解債務風險。

恒大港股27日收報1.71港元，跌3.39％。

廣東省傳已敲定恒大初步重組方案，並計劃於3月前公布。消息人士表示，根據方案，恒大將拆售除了恒大物業及恒大汽車以外的大部份資產，而恒大主要債權人中國信達或會接手所有出售不了的房地產資產。

據指，市值合計90億美元的恒大物業及恒大汽車暫時會保持現狀，並會為該等資產設立監管帳戶，為境外投資者提供保障。

報導指出，出售資產所得款項將用於償還債權人，但目前未清楚銀行及債權人須接受多大的折讓。若方案獲北京高層批准，這將是大陸中央為了防止全球負債最高的地產開發商無序倒閉、擾亂中國金融市場和經濟的一大步。