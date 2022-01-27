牛年尾聲，金管會送證券期貨業大禮。金管會27日宣布，將修正兩岸證券往來許可辦法，由現行只准參股，擴大開放國內證券期貨業可赴大陸設立持股100％的子公司，符合金管會設定的淨值與資本適足率要求者，有15家券商、9家投信、12家期貨公司，共36家業者符合申請門檻。

但由於此開放條文仍要預告30天，預計2月底完成後，再送行政院進行跨部會協商，金管會希望今年6月底前能開放成行。各證券、投信及期貨業者投資大陸子公司加計其他轉投資，不得逾淨值40％，之前曾參股者仍是可依法申請設立100％持股的大陸子公司。

金管會表示，現行證券期貨業已有六家業者依法赴大陸參股投資，包括統一證券、富邦投信、元大投信、國泰投信、永豐投信及康和期貨，但因參股投資持股比例不超過50%，且對被投資公司不具控制力 未能取得經營主導權，不利投資風險控管。

現行銀行、保險都可赴大陸申設100％持股的子公司，只有證券期貨業僅開放參股，金管會表示，先前是因為中國大陸並未開放外資100％持股證券、投信及期貨公司，但大陸已在2020年4月1日開放外資100％持股，金管會為讓證券期貨業者在變局中控制經營風險，減少不確定性，提升整體競爭力，所以參採券商公會及投信投顧公會建議，修正兩岸證券往來辦法，開放國內證券期貨業對大陸證券期貨機構持股比例可超過50％。

這次開放可赴大陸投資100％子公司的條件，一是在證券商部分，綜合證券商且淨值高於新台幣100億元；守法、健全經營，且未受重大處分或處置；最近一年自有資本適足比率高於200%；具備國際證券、期貨業務專業經驗等。符合淨值及資本適足率的券商共15家。

投信則是要求淨值高於新台幣15億元；守法、健全經營，且未受重大處分或處置；具備國際證券、期貨業務專業經驗等，符合門檻的有9家投信。

期貨商則要求淨值高於新台幣10億元；守法、健全經營，且未受重大處分或處置；最近一年的每月調整後淨資本額（ANC）比率達40%以上；具備國際期貨業務專業經驗等，符合條件共12家期貨業者。