韓國女星鄭秀晶Krystal因其美型的外表，6歲便被星探相中走上演藝之路，出道時以韓國女團f(x)出道的她，近年轉戰影劇圈，透過自身努力以及亮眼的演技受到觀眾業界好評，而擁有姣好外型、超棒衣品的她，不論是華美紅毯造型或是私服穿搭，都深受年輕族群喜愛、追捧，而他對於年輕消費族群的影響力，也被時尚品牌CHARLES&KEITH相中，成為品牌首位代言人。
日前品牌發布首波形象大片，Krystal以一襲深色洋裝與身旁的花卉，以及手上色彩鮮豔的春季包款，形成強烈的對比以一襲深色洋裝搭配色彩鮮艷的春季單品形成對比鮮明的畫面更加烘托出本季單品以及她本人的酷女孩氣質。
同時Krystal也透露，「我最喜歡糖果色的 Koa 方扣肩背包以霧面皮革搭配同色系的方形釦環重現出復古樣貌經典的輪廓剪裁、恰到好處的收納容量與自帶清新氣質的綠、橘色可以很巧妙地為任何裝扮注入亮眼又獨特的個性;而具有90年代感的復古印花 Alex 綁帶夾腳拖鞋和 Mae 釦帶厚底拖鞋也是我非常熱愛的元素。」
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