副總統賴清德今於當地時間26日下午（臺北時間27日上午）抵達宏都拉斯，於下榻旅館與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，就彼此共同關切議題廣泛交換意見。

副總統表示，很高興與布里仙紐總理會面，據他了解，總理規劃於3月訪問臺灣，他要代表蔡總統表達歡迎之意。

副總統說，總理上次訪臺是多年前的事情，多年後再度訪臺，相信會帶給總理很不同的感受。不過，副總統也強調，環境雖然有改變，但對總理的歡迎、感情一直都沒有變。

隨後，副總統也與布里仙紐總理就雙方關切議題，廣泛交換意見，並盼兩國持續深化交流與合作。

賴清德率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，特使團經過6個多小時的飛行，於當地時間26日下午（臺北時間27日上午），抵達宏國Soto Cano空軍基地。

專機停妥後，我國駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎及宏國外交部禮賓司長瓦達雷斯（Ramón Valladares）登機迎接副總統，宏國副總統李薇拉（María Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）則於機梯前親迎，雙方拱手寒暄致意。隨後，副總統沿紅地毯接受禮兵致敬，並登上受禮臺向歡迎人員揮手致意。

接著，副總統乘車前往下榻旅館，並親切向在場迎接的僑胞致意。