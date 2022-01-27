新北市板橋區重新改造環河公園，引進全國首座大型招潮蟹特色遊具並增設全齡體健專區與親子共融設施，新北市長侯友宜今（27日）下午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市板橋區重新改造環河公園，引進全國首座大型招潮蟹特色遊具並增設全齡體健專區與親子共融設施，新北市長侯友宜今（27日）下午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市板橋區重新改造環河公園，引進全國首座大型招潮蟹特色遊具並增設全齡體健專區與親子共融設施，新北市長侯友宜今（27日）下午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市板橋區重新改造環河公園，引進全國首座大型招潮蟹特色遊具並增設全齡體健專區與親子共融設施，新北市長侯友宜今（27日）下午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市板橋區重新改造環河公園，引進全國首座大型招潮蟹特色遊具並增設全齡體健專區與親子共融設施，新北市長侯友宜今（27日）下午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市板橋區重新改造環河公園，引進全國首座大型招潮蟹特色遊具並增設全齡體健專區與親子共融設施，新北市長侯友宜今（27日）下午出席啟用儀式，與孩童們一起體驗新遊具。侯強調，環河公園是全市第130座特色公園，無論長者或孩童都可以用得開心、玩得健康。

環河公園位於大漢溪及湳仔溪旁，經地方里長、民代爭取，板橋區公所引進全國首座結合地景、觀光及具在地特色的大型招潮蟹特色遊具，另外增設全齡體健專區與親子共融設施。

侯友宜表示，環河公園腹地廣大，原本只有樹木及罐頭設施，實在太可惜，市府推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」以來，特色共融遊戲場數量已是六都第一，板橋區自2019年起連同環河公園已完成4座公園改善，且今年再加1處完工。

值得一提，和韓國施工團隊合作打造「招潮蟹」造型的大型遊具是全國首創，更是市府推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」專案之一，期能藉此遊戲場所的使用，持續推動市府專案政策，提供市民更完善有趣的休憩空間。

板橋區長范姜坤火說，以招潮蟹為主題，主因公園離河灘地近，希望孩童遊樂時，還能了解板橋河濱高灘地文化，不僅結合在地特色，還有攀爬溜滑梯等生態造景遊具及全齡體健設施和PU跑道重新鋪設，成為全齡化的共融式公園，親子、老少皆宜。