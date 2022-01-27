中市行刑式爆頭殺人案，檢察官會同法醫解剖相驗，透過法醫研究所X光勘驗車協助，在死者顱內找到彈頭。（台中地檢署提供／陳淑芬台中傳真）

中市26日傳出行刑式槍擊爆頭殺人案，趙男持改造手槍朝林男頭部開2槍致死，警方蒐證仍有1枚彈頭下落不明，將趙男依殺人罪送辦，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠27日表示，檢方複訊後，認定趙男涉嫌殺人重大，且有逃亡之虞，聲請羈押獲准；檢方下午會同法醫解剖相驗，透過法醫研究所X光勘驗車協助，在死者頭顱內找到彈頭，相關檢體、槍彈將送驗，進一步釐清案情。

51歲趙男26日在中市東區1家超商外，持改造手槍朝49歲林男頭部近距開2槍殺人，警方循線逮捕趙男，他自稱不滿「大哥」林男長期欺壓，才開槍轟死他。警方現場蒐證，找到2枚彈殼、1顆彈頭等證物，仍有1顆彈頭下落不明，懷疑仍遺留在死者體內，警方依殺人罪嫌將趙男送辦。

台中地檢署檢察官27日複訊後，認定趙涉嫌殺人重大、所犯是5年徒刑以上重罪，並有逃亡之虞等理由，向台中地院聲請羈押獲准。檢察官並會同法醫下午進行解剖相驗，為追查下落不明的彈頭，法醫研究所派出X光勘驗車協助調查。

檢察官與法醫解剖前，先透過X光勘驗車先進行死者全身掃描，確認有無彈頭及彈頭位置後，再進行解剖相驗，果然在遺體內找到1顆彈頭。卓俊忠表示，已採相關檢體將進一步送驗，至於槍彈將送彈道比對，並釐清案情。

中檢表示，偵辦槍擊致死案件常無法確認彈頭是否存留死者體內及其所在位置，法醫在解剖鑑定時，常面臨在死者體內遍尋不著彈頭的窘境。法醫研究所在2019年耗資千萬採購此部全台唯一的X光勘驗車，以科技化偵辦槍擊案件。