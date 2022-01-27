新北市永和警分局長陳保安於春節前夕特至分局各單位致贈春節慰問紅包，幫同仁打氣，讓同仁備感溫馨。（永和警分局提供）

農曆春節假期間，各行各業大多停止營業歡度佳節，但永和分局所屬同仁仍堅守崗位，持續執行「111年加強重要節日安全維護工作」，為勉勵同仁辛勞，分局長陳保安於春節前夕特至分局各單位致贈春節慰問紅包，幫同仁打氣，讓同仁備感溫馨。

永和警分局指出，春節假期正值全國警察執行加強重要節日安全維護工作專案期間，警察同仁除加強金融機構（ATM）安全維護及交通疏導管制等治安及交通工作外，另在人潮聚集處所設置機動派出所及提供民眾護鈔、舉家外出安全維護等多項便民服務措施，著實辛勞。

陳保安於今（27日）至各單位頒發慰問紅包感謝員警在春節期間辛苦付出，並提醒執勤注意保暖，辛苦工作之餘，別忘了多與家人團聚。

陳保安，春節期間治安、交通工作沒有假期，為維護永和地區優質生活環境，需仰賴各單位員警犧牲假期、辛勞付出，因此特別利用時間感謝堅守崗位的第一線員警。此外，也要求分局各級幹部利用時間至各單位關懷同仁服勤、用餐及體力調節狀況，以發揮整體力量，持續營造平安、祥和的春節氣氛，讓民眾過一個順遂、歡樂的年節假期！