農曆春節假期間，各行各業大多停止營業歡度佳節，但永和分局所屬同仁仍堅守崗位，持續執行「111年加強重要節日安全維護工作」，為勉勵同仁辛勞，分局長陳保安於春節前夕特至分局各單位致贈春節慰問紅包，幫同仁打氣，讓同仁備感溫馨。
永和警分局指出，春節假期正值全國警察執行加強重要節日安全維護工作專案期間，警察同仁除加強金融機構（ATM）安全維護及交通疏導管制等治安及交通工作外，另在人潮聚集處所設置機動派出所及提供民眾護鈔、舉家外出安全維護等多項便民服務措施，著實辛勞。
陳保安於今（27日）至各單位頒發慰問紅包感謝員警在春節期間辛苦付出，並提醒執勤注意保暖，辛苦工作之餘，別忘了多與家人團聚。
陳保安，春節期間治安、交通工作沒有假期，為維護永和地區優質生活環境，需仰賴各單位員警犧牲假期、辛勞付出，因此特別利用時間感謝堅守崗位的第一線員警。此外，也要求分局各級幹部利用時間至各單位關懷同仁服勤、用餐及體力調節狀況，以發揮整體力量，持續營造平安、祥和的春節氣氛，讓民眾過一個順遂、歡樂的年節假期！
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