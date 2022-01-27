央行今公布去年12月央行理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，針對未來貨幣政策走向之看法，己經有央行理事建議，今年首季的央行理監事會議應考慮調升政策利率。

央行新公布的貨幣政策議事錄摘要顯示，去年12月的理監事會中，有多位理事對未來貨幣政策之考量因素與走向表達看法。依次表達意見包括:

一、央行除密切觀察Fed貨幣政策調整外，亦須關注國內通膨預期心理的影響及未來物價可能的走勢，下季宜妥善思考此問題，適時調整貨幣政策。

二、央行貨幣政策向來持穩健態度，除非國內通膨壓力過大，否則均採緩步調升利率的穩健政策。未來若通膨壓力過高，下次會議或可考慮提升政策利率。

三、就目前觀之，台灣通膨雖不若美國嚴重，但若長期觀察通膨，則過去二十年美國平均通膨逾2%，台灣則約0.95%。其他以2%做為通膨目標的國家，當其通膨超過1個百分點(即達3%)時就會密切關注；同理，台灣超過2%即應特別留意。對於通膨的問題，央行宜及早規劃並評估政策效果，必要時，應即時採取相關貨幣政策措施。不管是通膨或房價問題，過去二十年基本上我國以寬鬆為基調的貨幣政策宜做較大的轉變。

四、國內貨幣情勢長期寬鬆，與儲蓄過高、投資不足，致市場資金充沛有關。自全球金融危機後，國內超額儲蓄持續增加；雖然上年投資率走升，惟因疫情影響，消費減少反而使儲蓄增加更多，未來宜密切關注超額儲蓄是否繼續擴大，貨幣政策的走向宜慎重考慮此一重大因素。未來如果我國投資能維持穩健成長，基本面佳，則央行應可接受較高的通膨率。

五、央行貨幣政策的考量因素，除針對通貨膨脹及經濟成長外，房價亦是須多加關切的議題。在目前國內景氣擴張情況下，似可使貨幣政策緩步正常化，亦可紓緩房價上漲壓力。

六、儘管台灣整體物價漲幅遠較美國溫和，惟通膨預期心理相當重要，因此央行須充分向大眾說明，明年國內經濟復甦力道恐趨緩，且仍存諸多不確定性，惟供應鏈瓶頸可望緩步改善。此類溝通將有助消弭民眾的通膨預期心理，避免通膨預期實現。雖然央行貨幣政策無法解決供給面的問題，亦須讓民眾瞭解一旦中長期物價變動風險存在時，央行將採行之措施。未來央行將視國際間央行的政策變化，以及國際經濟金融情勢發展，逐季檢討並因應。

七、近來餐飲等價格調漲，民眾感受較深，惟政府已採取平抑物價措施，將有助緩和民眾通膨預期，加以國內較無供需失衡問題，當前通膨率相較主要經濟體溫和，多數機構亦預期明年國內通膨率回降。再者，央行提供紓困之中小企業專案貸款將逐漸退場；不過，國內產業呈K型復甦，服務業迄今未完全復甦。另一方面，在國內資金充裕情況下，調高利率恐再引入資金，推升流動性。因此，未來宜視國內通膨展望、疫情受創產業復甦情形及主要經濟體升息動向，調整央行貨幣政策。