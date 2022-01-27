元大期貨(6023)據近四年(2018-2021)台灣交易人於春節期間前十大熱門商品數據分析，顯示以下三大趨勢，包括微小型期貨受青睞、指數期貨商品占比高，以及黃金與原油年度交易量變化大。

元大期貨進一步指出，三大趨勢包括一是微小型期貨受交易人青睞，以2021年為例，微小型期貨佔比六成，低門檻保證金為新手交易人作為外期入門最佳選擇，商品種類多元豐富，包含指數類、外匯類、商品類等，交易人可依各商品特性輪動規劃交易策略；二是指數期貨商品又佔春節熱門期權商品六成，其中美股三大指數商品(道瓊、那斯達克與SP)較交易人熟悉喜愛，與台股大盤連結的富時台灣指數，上市後亦成為熱門選擇；三是黃金與原油近年受國際政經與疫情衝擊，市場波動顯著，年度交易量佔比變化大，可利用期貨雙向交易特性，有效規劃交易策略。

元大期已經連續邁入第28年提供春節不打烊服務，今年獨家攜手美、新、港、日、歐等五大指標性交易所，舉行春節行銷活動「元氣滿滿虎利旺」，投入總價值超過百萬的好禮回饋給元大的客戶，自1月26日至2月28日期間交易國外期權商品，有機會抽中虎年限量金飾。