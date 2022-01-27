彰化縣衛生局長葉彥伯指出，這波疫情病例增加速度相當快，但和上一波不一樣。（吳敏菁攝）

彰化縣政府不敢大意，今年首度再啟動防疫直播會議，縣長王惠美表示，要提醒沒施打第一劑、第二劑要趕緊接種，第三劑也要打滿，春節期間接種不打烊，從1月29日到2月6日將開883診次。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

今天本土又增加64例新冠肺炎病例，彰化維持零確診，鄉親欣慰，彰化縣政府不敢大意，今年首度再啟動防疫直播會議，縣長王惠美表示，要提醒沒施打第一劑、第二劑要趕緊接種，第三劑也要打滿，春節期間接種不打烊，從1月29日到2月6日將開883診次。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，這波疫情病例增加速度相當快，但和上一波不一樣，因為高接種率，有了防護，輕症和無症狀多，傳播的病毒量少，時間也縮短了。

但疫情再度升溫，民眾還是人心惶惶，之前彰化縣政府準備500萬禮券，提供施打第一劑、第二劑民眾可得200元禮券，近期接種率都激增好幾個把百分點，彰化縣12歲以上人口有113萬6070人，已98萬5697人接種第一劑、接種率達86.8％，施打第二劑則有90萬1586人、接種率達79.4％。都高於全國平均值。

在這波疫情升溫之前，彰化縣政府已經加碼提供禮券，隨著疫情升溫，不僅縣民再衝一波，跨縣市來彰化接種，甚至揪團搭高鐵到彰化接種人數也很多，不僅預先編列的500萬元禮券已經發光，加碼到800萬元也即將用盡，春節開診，將再追加到1000萬元，贈送禮券時間延長到2月28日。

葉彥伯表示，連外縣市民眾也到彰化接種，除了是因為禮券，主要也是因為彰化縣醫院、各地衛生所和醫療診所，都同步提供AZ、BNT和莫德納和高端等疫苗供選擇，但葉彥伯也提醒春節期間，要接種莫德納可能沒存量了。