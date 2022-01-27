大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（26日）用普通話、閩南語和客家話三聲道向台灣民眾拜年，強調閩、客語都是漢語方言，希望有機會到台灣與客家鄉親面對面交流。對此，陸委會昨回應稱「我們歡迎朱女士（朱鳳蓮）於適當時機訪台」，陸委會副主委邱垂正今（27日）進一步說明，指所謂「適當時機」即兩岸疫情趨緩後，並稱，若朱鳳蓮訪台，屆時陸委會也將善盡地主之宜。

朱鳳蓮26日在國台辦記者會結尾時，接連用普通話、閩南語、客家語三聲道向台灣民眾拜年。她表示，自己是廣東梅州的客家人，她講的客家話，台灣桃園、新竹、苗栗、屏東、高雄的客家人都聽得懂，接著大秀客家話表示，「我希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，自家人講自家話。」

陸委會昨回應，台灣社會具有豐富多元族群文化特色，客家文化的核心，在於忠義團結、開拓進取等精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力打拚與付出，共同創造了自由民主多元的台灣社會，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台」。

邱垂正今進一步說明稱，如果朱女士（朱鳳蓮）確實有意願來訪，「我們歡迎朱女士在兩岸疫情趨緩後，能夠敞開心用、放下不必要的政治框架來台交流，本會也將善盡地主之宜，相信朱女士在台期間的親身體驗，一定會對台灣民眾的自由民主多元開放包容的生活方式，有更好的理解與認同」。