韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，有精緻外貌和模特兒級的好身材，更因為受到精品大牌CHANEL欽點為品牌大使，獲得「人間香奈兒」美名，她的穿搭也一直被粉絲爭相模仿；前段時間Jennie替時尚雜誌拍一系列美照引起討論，近日又釋出多張不同角度的畫面，她穿著高衩泳衣秀出完美比例長腿，再次讓大票網友淪陷。

Jennie一直以來無論是私服還是現身活動的穿搭都會變成話題，1月中旬她久違登上時尚雜誌《ELLE》韓國版封面，換上各種不同風格的衣物，像是米白色典雅套裝、CHANEL的紫色外套或小可愛、露背性感洋裝，甚至是緊身開高衩的史庫水（スク水），都輕鬆駕馭。

近日韓國ELLE又釋出多張Jennie不同角度的美照，她穿著高衩泳衣秀出完美比例長腿，再次讓大票網友淪陷。(圖/ 摘自ELLEKOREA IG)

26日韓國《ELLE》又釋出更多拍攝時的美照，其中Jennie穿著緊身高衩泳衣史庫水（スク水），對著鏡頭擺出撩人姿勢，白又修長的美腿比例完美到逆天，渾身散發出特有的個人魅力外，更不失性感女人味，讓人看了很難不心動。

Jennie絕美曲線讓大票網友除了讚嘆還是讚嘆，紛紛心動表示，「越來越辣了」、「怎麼穿都美，太犯規了」、「身材太完美，天生偶像」、「這雙腿，啊嘶」、「又美出新高度囉」。