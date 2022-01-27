選秀節目《大嘻哈時代》參賽者湯捷在節目中表現不俗，近來卻被爆料去年底性侵女性好友得逞，完事後還對女方言語霸凌，引發網友熱烈討論，沉寂一日後，湯捷終於發長文回應，「我沒有性侵任何人」，強調兩人的親密舉動都是兩情相悅，與爆料文章內容完全相反。

湯捷27日在IG發布長文，透露自己和女方於去年11月21日認識，聊天過後產生好感變進一步約會，也在女方同意下到旅館休息，「當天我們脫了衣服在床上休息」，承認自己想要有進一步發展卻被婉拒，他坦言雙方有互相撫摸的動作，卻不能有更多接觸，「所以後來我也冷掉了」，然而這卻被女方控訴成「不舉」。

湯捷強調一切過程都是經過女方同意，絕對沒有在對方不願意的情況下侵犯，更透露自己對女方有好感，平常也都會開黃腔，沒想到女方卻只把他當兄弟，讓他感覺很受傷，「我被她拒絕了，態度轉為朋友，她嘴我，我也嘴她。哪知她回家越想越不爽，變成我性侵她？本來我也是喜歡她的，為何事情會演變成這樣？」

湯捷表示，事後兩人仍保持友好關係，還會一起吃宵夜，沒想到前幾天突然被女方封鎖，「讓女生回家感受不好是事實，我願意在這裡，鄭重地道歉」，強調自己願意接受法律調查，「該負責的，我會完全配合、負責到底」，引來不少粉絲、親友聲援，卻讓外界霧裡看花。