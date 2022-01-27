李敏鎬與金敏荷主演《柏青哥》將在3月播出。（Apple TV＋提供）

尹汝貞在《柏青哥》中飾演年老的「順慈」。（Apple TV＋提供）

韓國男神李敏鎬去年遠赴加拿大拍攝的Apple TV＋影集《柏青哥》（Pachinko）取材自韓裔美籍作家李珉貞暢銷同名小說，內容描述日本殖民朝鮮時期，跨世代、跨文化的悲歡離合、異地自我認同的困境與無畏民族壓力下所產生的深刻情感，是部動人史詩也是真實的歷史見證。今天終於發出首波劇照，只見李敏鎬換上多套西裝，一雙大長腿依舊吸睛。

李敏鎬在劇中飾演與犯罪組織有掛勾的權勢商人「高漢水」，女主角則為童星出身、曾演出《主君的太陽》的金敏荷，她飾演的少女順慈，因與富商墜入情海而離開家鄉前往日本。產下2子後，在面對移民備受欺凌的生存環境，迫於無奈家族只能以灰色產業小鋼珠賭博遊戲「柏青哥」維生，在犧牲與自尊、生存和奮鬥之間，可見移民世代極具韌性的心路歷程，堅毅與感性並存。

劇中更可見因《夢想之地》奪下奧斯卡最佳女配角的尹汝貞，飾演年老的順慈。日籍演員荒井創二、澤井杏奈（Anna Sawai）和藍絲帶獎最佳女配角南果步都參與演出。作為Apple TV＋首部橫跨疆域、3國語言（日文、韓文和英文）的原創影集，由好萊塢團隊重磅製作，團隊包含熱門影集《謀殺》編劇蘇休進行改編，因《構築心方向》絕美形式和結構而為人所知的導演郭共達與賈斯汀周共同執導和執行製作。

《柏青哥》全劇共8集，將帶領觀眾進入移民心境感受孤獨、流亡之窘迫，卻又因質樸的愛與溫情而潸然淚下，將於3月25日首播3集。