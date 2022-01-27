2022虎年即將到來，不少人開始除舊布新，也希望去除2021年的壞運，迎來新的好運。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，12星座中財運最旺的前6名星座，若有投資、買樂透的打算，虎年時一定要把握時機，另外還分享6星座的招財食物。

第6名、天秤座

天秤座在虎年時能學到如何理財，還可以找到投資標的物，透過報章雜誌或股市分析師獲取理財消息，幫助他們賺到錢，建議天秤座若找到不錯標的就逢低買進，絕對能夠用錢滾錢。此外，平時可以多吃「綠色蔬果」增強理財學習能力，有助身心健康，例如芹菜、菠菜及青蔥。

第5名、摩羯座

魔羯座土星順行財帛宮，先前工作上出現績效下滑的跡象，但在虎年能獲得解套，而且業績逐步提升，無需再為錢而煩惱，此外還會遇到貴人相助，錢越賺越多。平時可以多吃香菇與杏胞菇等菇類，能夠消除疲勞，提升智力的發展，能夠幫助績效大躍進。

第4名、雙子座

雙子座在金錢方面，只需付一分力就能得到三分的結果，投資回報也有同樣的效果，還能再用錢滾錢，可說是虎年非常好運。平時可以多吃「紅色類食物」，例如番茄、辣椒、紅豆等，能夠讓業績翻紅。

第3名、處女座

處女座虎年會遇到許多貴人，在投資上為他們指點迷津，想要買股票、房子時，總是會有貴人給予消息，幫助他們選到不錯的投資標的，若是有創業的打算，還會找到絕佳的合作夥伴。平時可以多吃「紫色食物」，幫助財氣紅到發紫，例如茄子、紫高麗菜、山藥、紫米及紫洋蔥。

第2名、射手座

2022年木星順行進入射手座偏財宮，表示射手座在投資上都會獲利，無論做哪項投資都會賺，建議射手座除了逢低買進，還可以加碼購買，若有套牢股票，也可趁低檔加碼攤平，若想買刮刮樂與樂透彩，也能趁虎年購買，中獎機率極高。平時多吃「子多食物」，象徵子越多錢幣越多，例如木瓜、番石榴及百香果等。

第1名、雙魚座

2022年雙魚座受到木星進入到財帛宮影響，若想爭取薪水與福利的人，可以趁年後向主管上司提出，能有升官加薪的機會，從事業務性質的人，虎年績效很旺。平時多吃「水中食物」，因為水為財，水中食物能吸收大量財水，讓人財氣滿滿，例如午仔、台灣鯛、石斑魚。