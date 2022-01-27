雙城歡喜迎財神臺南福袋有鄭成功洋芋片、媽祖泡芙等特色好禮。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局將地方燈節展區延伸至經典小鎮美濃，主燈「蝶舞之間」運用竹藝編織工藝，展現黃蝶翅膀意象。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局將地方燈節展區延伸至經典小鎮美濃，融合地景美濃舊橋建構圖騰竹編作品「燈之路」，感受濃濃客庄風情。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2022台灣燈會在高雄，除有亞灣、衛武營兩大燈區外，高市觀光局更首度將地方燈節展區延伸至經典小鎮美濃、鳳山黃埔新村等地，點亮全高雄。美濃蝶舞光節特地融合地景藝術、工藝設計，用美濃黃蝶及紙傘意象融入藝術創作，令人驚艷。

高市觀光局指出，除美濃小鎮，這次配合台灣燈會，依各區特色規畫燈飾，布設範圍延伸至鳳山黃埔新村、大寮捷運站、林園、旗山以及岡山等地區，並結合豐富觀光元素，以主題燈飾裝置、光環境營造的形式，吸引遊客及返鄉遊子走春。

觀光局表示，美濃主燈「蝶舞之間」設立在美濃文創中心前廣場，大型燈光裝置結合美濃地方記憶，打造黃蝶意象，利用竹藝編織工藝，展現精巧黃蝶翅膀意象，呈現農村工藝美學。作品也融入地景環境，當夜間燈光投射，即幻化成翩翩起舞的黃蝶意象。

永安老街則布設光環境作品「星傘之路」，利用美濃紙傘工藝導入街區設計，將紙傘骨架搭配燈光幻化成空中燈飾廊道，充分呈現美濃意象及光影之美。此外，結合美濃舊橋地景建構美濃圖騰竹編作品「燈之路」，引導來到美濃的旅客感受濃濃客庄風情。

另方面，高市府觀光局也與台南市政府觀光旅遊局首度跨域合作，推出「高雄x台南雙城歡喜迎財神」集章活動，邀請民眾在1月28日至2月16日，至高雄及台南指定的40間廟宇祈福或燈會旅遊後，持專屬集章卡集滿4點，即可到高雄或台南之指定地點兌換總數7600份限量福袋（兩市各3800份）。

民眾只要到高雄、臺南各20處廟宇或燈會場域，各選兩處集章，集滿4點(台南2點＋高雄2點，意謂事事順利)，即可至高雄（高雄火車站、高鐵左營站、田寮月世界旅服中心及中外餅舖棋餅文創館、航空教育展示館、棧貳庫）或臺南（臺南火車站、原合同廳舍、安平、新營火車站、無米樂、月之美術館等遊客旅服中心）指定場域兌換限量福袋。

高雄福袋內容有中外餅鋪日日發財綠豆糕、美濃147米磚、乖乖、Kenji健司花生脆片、鳳山文衡殿或鳳山鎮安宮仙公廟特色廟宇口罩、旗山天后空香火袋、壓轎金、意誠堂關帝廟或文武聖殿環保購物袋、意誠堂閃亮手環、萬興宮的多功能手機觸控筆、港口慈濟宮錢母及吊飾等(福袋內容隨機挑選至少四樣)。

臺南福袋有媽祖賜福、成功爆米花、魚頭君口罩、香火袋等精選特色好禮，活動期間每日各兌換點限量30份，數量有限贈完為止，歡迎大家來收集新年新福氣。