合庫銀行於27日舉辦「111年度經理人會議」，採視訊方式進行。合庫金控暨銀行董事長雷仲達率總行一級主管與會，雷仲達致詞時表示，110年對合庫來說是成果豐碩的一年，即使在新冠肺炎疫情衝擊下，合庫金控獲利表現仍相當亮眼，全年度稅後盈餘首度突破200億元，達到211.87億元，成長23.65％，再創歷史新高。

合庫銀行獲利表現亦相當出色，雷仲達指出，自結合併稅後盈餘達188.61億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.76元，如此佳績要歸功所有辛苦的同仁。此外合庫致力配合政府紓困政策，協助穩定金融，在辦理企業及勞工紓困融資均居全體行庫之首，陪伴客戶渡過艱難時期，運用金融影響力促進社會安定。

合庫銀行在此次經理人會議上，揭櫫八大業務方向，並探討五大中心議題及ESG議題。合庫指出，合庫長期深耕企金業務外，為發展多元獲利引擎，合庫110年已成立私人銀行部門，採用財管2.0搭配信託2.0的商品服務組合，希冀透過資源整合、跨部門及跨業合作，滿足客戶多元理財需求。

同時，雷仲達也期勉全體同仁在過去所創造出的堅實基礎上，朝推動創新科技，活絡數位轉型動力、完善資安防護體系，落實洗錢防制與法令遵循、精進公司治理文化、推動永續發展進程、深化風險內控管理及培育多元專業人才等面向持續努力。

合庫銀行休士頓分行已於110年12月正式開業營運，這是繼西雅圖分行、洛杉磯分行及紐約分行之後，在美設立的第四家分行；日前亦獲金管會核准於捷克申請設立布拉格代表人辦事處，得以領先國內同業掌握中東歐市場的潛在機會。

目前合庫銀行海外據點已高達25處，服務觸角橫跨歐、美、澳洲、東南亞及大中華等區域，未來仍將持續朝具潛力的市場拓展海外據點及業務，秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」的策略方針，結合國內外據點之地利優勢及資源，為客戶提供全球金融服務。展望未來，合庫指出，將持續發揮金融業影響力，滾動式調整營運策略，善用金控資源共享與跨業經營綜效利基，將創新思維帶入經營理念中，持續秉持精益求精態度，擴大核心業務成長動能，並落實永續經營理念。