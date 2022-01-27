由海灣國際集團斥資20億元打造的台中「HiONE啵比星球」，目前是亞洲最大的親子寵物樂園，去年開始試營運，今年開春正式營運，為搶食春節9天長假的親子遊商機，首檔大型活動就是自國外引進五十餘種不同種類的擬真恐龍，推出「恐龍在台中」強力吸客，預估整個2月份可望創造1億元業績。

HiONE啵比星球位於台中大坑風景區，園區內有大坑溪貫穿，享有自然山水美景，今年春節自國外引進五十餘種不同種類恐龍，有八樓高的暴龍、體長25公尺的腕龍、孩子們最愛的三角龍、迅猛龍、牛龍、霸王龍、翼手龍等。

這次啵比星球還讓每隻恐龍都靈活的動了起來，讓來到園區的民眾都驚呼不已，邊發出吼聲搭配上動作，每隻恐龍活靈活現地都展示出三億年前的活力。

園區顧問范可欽表示，疫情期間戶外旅遊夯，擁有寬廣的戶外休閒空間的HiONE啵比星球園區，預期在恐龍展期間，每日平均可吸引1.5萬人次入園參觀，預估從大年初一至元宵節，半個月可望吸客20萬人次，創造可觀的商機！

范可欽還說，虎年春節期間，HiONE啵比星球園區內活動更是熱鬧滾滾，有擬真恐龍的互動秀表演、小丑魔術表演秀、充氣恐龍團康遊戲、啵比玩偶舞、歌手演唱表演等，都能讓全家大小在春節假期獲得滿滿美好回憶。

此外，園區內附設的「金剛蝦餐廳」也準備了豐富的恐龍套餐、金剛蝦套餐，園區內也準備許多台灣小食、恐龍肉羹、龍漢堡、獵人美食等、讓親子遊在啵比星球得到滿足感與歡樂感。

啵比星球園區內吊橋橫跨溪水兩側、除了恐龍外、還有大人小孩都愛的旋轉木馬、許願魚池、親子戲水池，同時也是亞洲最大的寵物親子友善空間，可望成為民眾周末假日前來用餐、休憩的新選擇。