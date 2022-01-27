科學網站「在線科學」（Phys.org）昨(26)報導，天文學家在宇宙中發現前所未見的物體，據了解這個不知名物體磁場超強大，平均每3小時就會釋出巨大能量。天文團隊猜測它可能是一個中子星或白矮星，距離我們大約4,000光年，成為天空中最閃亮的物體之一。

天文學家發現，這個詭異的物體會在太空中旋轉，而且大約每20分鐘會發射出一束穿越地球視線的輻射光，亮度非常耀眼。

天文學家發現，這個詭異的「幽靈」會在太空中旋轉，而且大約每20分鐘會發射出一束穿越地球視線的輻射光，亮度非常耀眼。物理學專家沃克(Natasha Hurley-Walker)表示：「我們觀察到這個不明物體在幾個小時之內消失又出現，這有點毛骨悚然，因為目前太空中沒有任何已知物體可以做到這點。」該物體距離我們4,000光年遠，聽起來好像有些遙遠，不過沃克指出：「本質上來講就類似我們的銀河後院。」

Astrophysicist Dr. Natasha Hurley-Walker, from Curtin University, led the team that made the discovery.



Her team was mapping radio waves in the universe when they came across the potential 'magnetar'.https://t.co/7AAc70pSWr — Daily Mail Online (@MailOnline) January 26, 2022

根據報導說明觀測結果指出，該物體與一個被稱為「超長週期磁星」的天體相匹配，沃克博士說：「這是一種緩慢的中子星，預測它理論上存在。」

事實上，對天文學家來說，一會兒亮、一會兒暗這類型的天文瞬變在宇宙中不足為奇，像超新星(Supernova)這樣的緩慢瞬變可能會在幾天內出現，幾個月後就會消失；而快速瞬變則會在幾毫秒或幾秒內閃爍。天體物理學家安德森(Gemma Anderson)博士表示：「這個神秘的物體比太陽還小，亮的嚇人，發散出偏極光代表該物體具有強大的磁場。」