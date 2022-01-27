蔡英文總統今出席「2021 年第22屆NHQA國家醫療品質獎頒獎典禮」，強調這幾年來，政府積極整合跨部會的資源，希望帶動整體精準醫療產業的發展；也和民間一起努力，引進物聯網、人工智慧等科技，開發關於智慧醫療的照護系統，用科技來協助提升醫療品質。

總統致詞時首先恭喜所有得獎人榮獲「國家醫療品質獎」，也感謝財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會的努力。透過這個獎項的表揚，不僅肯定個人和團隊的成就，也促進臺灣醫療品質的發展。

總統說，在這個獎項中，有很多不同的評鑑項目，包括臨床技能的評比，也有醫療文獻的實證應用，可以鼓勵醫療機構，結合不同的方式，提升醫療照護品質。

總統也感謝所有醫界先進，並指出，過去這兩年，臺灣之所以能跟國際分享防疫經驗，除了全民團結防疫，更因為臺灣長久以來，就具有穩健的醫療體系及優良的照護品質，這就是來自不同單位、所有醫界先進努力耕耘的成果。

總統說，疫情期間，對於遠距、低接觸的醫療模式也有更迫切的需求。這幾年來，政府積極整合跨部會的資源，希望帶動整體精準醫療產業的發展。

總統進一步表示，在醫界、生技界先進的支持之下，政府也和民間一起努力，引進物聯網、人工智慧等科技，開發關於智慧醫療的照護系統，用科技來協助提升醫療品質。

總統指出，新的一年，面對新一波的疫情挑戰，她除了期許所有醫界先進持續在醫療和防疫工作上，發揮專業和貢獻經驗，也再次感謝所有醫界朋友的貢獻和付出。由於農曆新年將屆，總統也祝福大家新年快樂，虎虎生風，「新的一年，我們繼續努力」。

隨後，總統親頒「國家醫療品質獎」特優機構獎、智慧醫院全機構標章等獎項予獲獎單位代表；接著由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群引導解說，參觀醫材廠商展場。